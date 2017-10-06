Соколов поручил создать комиссию Ространснадзора в связи с аварией под Владимиром

Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против СирииПолитика 6 октября, 8:52
Овечкин считает победу над "Оттавой" важнее своего хет-трика в матчеСпорт 6 октября, 8:43
Соколов поручил создать комиссию Ространснадзора в связи с аварией под ВладимиромПроисшествия 6 октября, 8:40
Мозгов набрал пять очков в победном для "Бруклина" предсезонном матче НБА с "Майами"Спорт 6 октября, 8:29
ВЦИОМ: главные проблемы пожилых в РФ - бедность, низкие пенсии и плохое здоровьеОбщество 6 октября, 8:04
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"Армия и ОПК 6 октября, 8:00
Тренер: причина неудачи гимнаста Белявского в многоборье на ЧМ кроется в психологииСпорт 6 октября, 7:17
СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской областиПроисшествия 6 октября, 6:55
Российский гимнаст Белявский не смог объяснить свою неудачу в финале многоборья на ЧМСпорт 6 октября, 6:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил создать комиссию Ространснадзора в связи с аварией на железнодорожном переезде под Владимиром, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Соколов дал поручение Ространснадзору выехать на место аварии для участия в расследовании с участием всех причастных ведомств, а также распорядился создать специальную комиссию Ространснадзора в связи с аварией на транспорте", - отмечается в сообщении.
Кроме того, министр провел переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым, министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым, губернатором Владимирской области Светланой Орловой и министром транспорта Республики Казахстан Женисом Мухмудулы Касымбеком для принятия экстренных и консолидированных решений.
Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в этой аварии.
В районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным Минздрава региона, в ДТП погибли 19 человек. По информации местных властей, погибшие являются гражданами Узбекистана.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту ЧП проводит доследственную проверку. Для пострадавших в городе Покров создан пункт временного размещения. По данным РЖД, из-за аварии возникла задержка поездов, которые следуют в данном направлении.