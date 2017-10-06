Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соколов поручил создать комиссию Ространснадзора в связи с аварией под Владимиром

Происшествия
6 октября, 8:40 UTC+3

Министр транспорта РФ также выразил соболезнования родным и близким погибших

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр транспорта РФ Максим Соколов

Министр транспорта РФ Максим Соколов

© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил создать комиссию Ространснадзора в связи с аварией на железнодорожном переезде под Владимиром, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Смотрите также

При столкновении автобуса и поезда под Владимиром погибли граждане Узбекистана

МВД: причиной ДТП с поездом под Владимиром стала поломка автобуса на путях

СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области

Пассажиры пытались вытолкать заглохший автобус с путей перед ДТП с поездом под Владимиром

"Соколов дал поручение Ространснадзору выехать на место аварии для участия в расследовании с участием всех причастных ведомств, а также распорядился создать специальную комиссию Ространснадзора в связи с аварией на транспорте", - отмечается в сообщении.

Кроме того, министр провел переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым, министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым, губернатором Владимирской области Светланой Орловой и министром транспорта Республики Казахстан Женисом Мухмудулы Касымбеком для принятия экстренных и консолидированных решений.

Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в этой аварии.

В районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным Минздрава региона, в ДТП погибли 19 человек. По информации местных властей, погибшие являются гражданами Узбекистана.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту ЧП проводит доследственную проверку. Для пострадавших в городе Покров создан пункт временного размещения. По данным РЖД, из-за аварии возникла задержка поездов, которые следуют в данном направлении. 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
4
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
5
Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ
6
СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области
7
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама