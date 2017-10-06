Соколов поручил создать комиссию Ространснадзора в связи с аварией под Владимиром

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил создать комиссию Ространснадзора в связи с аварией на железнодорожном переезде под Владимиром, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Соколов дал поручение Ространснадзору выехать на место аварии для участия в расследовании с участием всех причастных ведомств, а также распорядился создать специальную комиссию Ространснадзора в связи с аварией на транспорте", - отмечается в сообщении.

Кроме того, министр провел переговоры с главой РЖД Олегом Белозеровым, министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым, губернатором Владимирской области Светланой Орловой и министром транспорта Республики Казахстан Женисом Мухмудулы Касымбеком для принятия экстренных и консолидированных решений.

Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим в этой аварии.

В районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным Минздрава региона, в ДТП погибли 19 человек. По информации местных властей, погибшие являются гражданами Узбекистана.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту ЧП проводит доследственную проверку. Для пострадавших в городе Покров создан пункт временного размещения. По данным РЖД, из-за аварии возникла задержка поездов, которые следуют в данном направлении.