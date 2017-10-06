Школы и детсады закрыты из-за выброса сероводорода под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Шесть школ и пять детсадов закрыты из-за выброса сероводорода на скважине под Оренбургом. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава Оренбургского района Василий Шмарин.

"В целях безопасности... занятия отменены в шести школах и пяти детских садах Оренбургского района", - сказал он.

В частности, занятия отменены в школах и садах поселков Ивановка, Экодолье, Караванный, Чкаловский, Пугачевский и Благословенка.

В 06:06 (04:06 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что из действующей нефтяной скважины, расположенной в Оренбургском районе, произошла аварийная утечка сероводорода. На место выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области и все оперативные службы. Разгерметизация оперативно устранена, ведется мониторинг окружающей среды на предмет превышения ПДК по сероводороду, превышений ПДК в воздухе по сероводороду не зафиксировано.

Запах может ощущаться в районе поселков Караванный, Бердянка, Чкаловский, Экодолье и в городе Оренбурге.

По данным регионального ГУ МЧС, в Оренбурге открыта горячая линия из-за аварии на нефтяной скважине.

Это уже второе за несколько недель подобное ЧП в регионе. 20 сентября при проведении ремонтных работ на скважине компании "Газпромнефть-Оренбург" произошел выброс газонефтяной смеси. Скважина находится в 10 км от поселка Бердянка, в 7 км от поселка Чкаловский и в 15 км от поселка Самородово.

В амбулаторию поселка Самородово за медпомощью обратился 31 житель, в том числе 27 детей 4-12 лет, все жаловались на тошноту, головную боль и головокружение, были госпитализированы 22 ребенка с отравлением легкой степени. СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".