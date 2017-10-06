Глава РЖД отказался от участия в Российской энергонеделе в связи с аварией под Владимиром

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров принял решение отказаться от участия в Российской энергетической неделе, сообщил ТАСС представитель компании.

"В настоящее время под его (Белозерова) личным контролем находится работа оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП с пассажирским автобусом под Покровом и выяснение обстоятельств этого трагического происшествия", - отметил он.

Ранее в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным Минздрава региона, в ДТП погибли 19 человек. По информации местных властей, погибшие являются гражданами Узбекистана.