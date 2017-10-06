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Глава РЖД отказался от участия в Российской энергонеделе в связи с аварией под Владимиром

Происшествия
6 октября, 8:55 UTC+3

В компании отметили, что под контролем Олега Белозерова находится работа оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП с пассажирским автобусом под Покровом

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров принял решение отказаться  от участия в Российской энергетической неделе, сообщил ТАСС представитель компании.

"В настоящее время под его (Белозерова) личным контролем находится работа оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП с пассажирским автобусом под Покровом и выяснение обстоятельств этого трагического происшествия", - отметил он.

Ранее в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным Минздрава региона, в ДТП погибли 19 человек. По информации местных властей, погибшие являются гражданами Узбекистана.

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ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
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