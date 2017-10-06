Около 1,3 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили возле склада боеприпасов под Винницей

Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против СирииПолитика 6 октября, 8:52
Овечкин считает победу над "Оттавой" важнее своего хет-трика в матчеСпорт 6 октября, 8:43
Соколов поручил создать комиссию Ространснадзора в связи с аварией под ВладимиромПроисшествия 6 октября, 8:40
Мозгов набрал пять очков в победном для "Бруклина" предсезонном матче НБА с "Майами"Спорт 6 октября, 8:29
ВЦИОМ: главные проблемы пожилых в РФ - бедность, низкие пенсии и плохое здоровьеОбщество 6 октября, 8:04
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"Армия и ОПК 6 октября, 8:00
Тренер: причина неудачи гимнаста Белявского в многоборье на ЧМ кроется в психологииСпорт 6 октября, 7:17
СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской областиПроисшествия 6 октября, 6:55
Российский гимнаст Белявский не смог объяснить свою неудачу в финале многоборья на ЧМСпорт 6 октября, 6:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Украинские пиротехники обследовали почти 20 тыс. га территории в районе склада боеприпасов под Винницей, где произошел крупный пожар, и обезвредили 1,3 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом в пятницу сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 19,689 га территории, обнаружено и изъято 1276 взрывоопасных предметов. С начала выполнения работ получено и выполнено 379 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов", - отметили в ведомстве.
По информации ГСЧС, на территории военного склада очагов горения и детонации боеприпасов нет.
Воздушное пространство в радиусе 5 км от Калиновки остается закрытым. Пиротехники продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 1,5 тыс. человек и около 300 единиц техники.
Сильный пожар на одном из крупнейших арсеналов Министерства обороны Украины в поселке Калиновка Винницкой области начался 26 сентября и был локализован лишь спустя два дня. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. По предварительным данным, ущерб от ЧП оценивается в $800 млн.