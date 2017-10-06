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Около 1,3 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили возле склада боеприпасов под Винницей

Происшествия
6 октября, 9:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, октября. /ТАСС

По информации ГСЧС, на территории военного склада очагов горения и детонации боеприпасов нет

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КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Украинские пиротехники обследовали почти 20 тыс. га территории в районе склада боеприпасов под Винницей, где произошел крупный пожар, и обезвредили 1,3 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом в пятницу сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

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Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились

"Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 19,689  га территории, обнаружено и изъято 1276 взрывоопасных предметов. С начала выполнения работ получено и выполнено 379 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов", - отметили в ведомстве.

По информации ГСЧС, на территории военного склада очагов горения и детонации боеприпасов нет.

Воздушное пространство в радиусе 5 км от Калиновки остается закрытым. Пиротехники продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 1,5 тыс. человек и около 300 единиц техники.

Сильный пожар на одном из крупнейших арсеналов Министерства обороны Украины в поселке Калиновка Винницкой области начался 26 сентября и был локализован лишь спустя два дня. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на складах, где хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. По предварительным данным, ущерб от ЧП оценивается в $800 млн.

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