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СК РФ возбудил еще четыре уголовных дела по фактам обстрелов населения Донбасса

Происшествия
6 октября, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

По версии следствия, с 15 по 18 сентября военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины обстреляли из артиллерии гражданские объекты в поселке Трудовское и городе Донецке

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил еще четыре уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими силовиками гражданского населения. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте ведомства.

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"Несмотря на договоренности, украинские военнослужащие продолжили обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов, - говорится в сообщении. - Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено еще четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")".

По версии следствия, с 15 по 18 сентября военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины по приказу вышестоящих должностных лиц минобороны Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения гражданских объектов, расположенных в поселке Трудовское и городе Донецке.

В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения. Тем самых военнослужащие нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положений конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

"Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", - отметили в ведомстве. В ходе расследования будет установлена причастность к преступлениям конкретных должностных лиц из числа украинских силовиков.

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