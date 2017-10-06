В СК уточнили число погибших в ДТП под Владимиром

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ уточнил количество погибших в ДТП с автобусом во Владимирской области - погибли не 19, а 16 человек.

"По предварительным данным, погибло 16 человек, в том числе, один ребенок. Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы", - сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

Пассажиры и поездная бригада, как сообщили в РЖД, не пострадали в результате ДТП.

Опознание тел погибших

Вице-губернатор региона Михаил Колков отметил, что опознание тел погибших будет проходить во Владимире.

"Опознание тел погибших будет во Владимире, поскольку у Владимира более удобная транспортная доступность, ... и родственники наверняка поедут. Пока идет опрос тех, кто выжил, пострадал, оказывается необходимая медпомощь, двое детей находятся в детской областной больнице. В ПВР [пункте временного размещения] сейчас работаю психологи, врачи, представители полиции и следствия, подготовлено место для размещения", - сказал он.

Ранее в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По информации местных властей, погибшие являются гражданами Узбекистана.

Для пострадавших в городе Покров создан пункт временного размещения.