Следствие просит о домашнем аресте бухгалтера, давшего показания против Серебренникова

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, давшей показания против режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Ходатайство следствия об изменении меры пресечения Масляеврй на домашний арест будет рассмотрено Басманным судом сегодня в 12.30 мск", - сказала Царева.
Масляева является единственным фигурантом дела, признавшим вину. Согласно ее показаниям, режиссер Серебренников лично руководил хищениями, разработав их схему. Масляева также жаловалась суду на плохое состояние здоровья и писала заявления следствию о попытках давления со стороны Серебренникова.