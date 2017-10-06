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На место ДТП во Владимирской области выехал консул Узбекистана

Происшествия
6 октября, 10:04 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 6, октября. /ТАСС

В МИД Узбекистана сообщили, что в случае необходимости в помощь Тахиру Арипову направят других сотрудников посольства

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ТАШКЕНТ, 6 октября. /ТАСС/. Узбекистанский консул Тахир Арипов выехал из Москвы во Владимирскую область на место дорожно-транспортного происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

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"Посольство Республики Узбекистан своевременно было проинформировано о происшедшей трагедии, на место ДТП выехал консул Тахир Арипов. Началась работа по установлению личностей погибших и пострадавших", - заявили в МИД.

"В случае необходимости во Владимирскую область в помощь консулу будут командированы другие сотрудники посольства", - добавили в пресс-службе.

В районе станции Покров Владимирской области в пятницу пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков ранее сообщил, что в автобусе находились "55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из них погиб".

В пресс-службе Следственного комитета РФ рассказали ТАСС, что, "по предварительным данным, погибло 16 человек, в том числе один ребенок". "Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы", - отметили в ведомстве.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило по факту ДТП уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".

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