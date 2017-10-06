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Режим ЧС объявлен для подразделений МЧС из-за выброса сероводорода под Оренбургом

Происшествия
6 октября, 11:07 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 6, октября. /ТАСС

К ликвидации аварии привлечены 65 человек и 18 единиц техники

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ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Режим ЧС объявлен для подразделений МЧС в Оренбургской области из-за выброса сероводорода на нефтяной скважине. Об этом сообщили в пятницу в региональном ГУ МЧС.

В главке уточнили, что режим ЧС объявлен только для подразделений ведомства, в районе выброса и в регионе он не вводился.

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"Для подразделений 9-го отряда ФПС по Оренбургской области (отряд федеральной противопожарной службы) объявлен режим ЧС, в ГУ МЧС России по Оренбургской области развернут оперативный штаб", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 06:06 (04:06 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что из действующей нефтяной скважины, расположенной в Оренбургском районе, произошла аварийная утечка сероводорода. На место выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области и все оперативные службы. Разгерметизация оперативно устранена, ведется мониторинг окружающей среды на предмет превышения ПДК по сероводороду, превышений ПДК в воздухе по сероводороду не зафиксировано. Скважина принадлежит организации "Газпромнефть-Оренбург".

К ликвидации последствий ЧС привлечены всего: 65 человек, 18 единиц техники.

В целях безопасности сегодня отменены занятия в шести школах и пяти детских садах Оренбургского района - в поселках Ивановка, Экодолье, Караванный, Чкаловский, Пугачевский и Благословенка.

"Выброс произошел в двух километрах южнее поселке Караванный, где проживает более 3,1 тыс. человек, обращений за медицинской помощью не было. Силы и средства областного здравоохранения приведены в режим повышенной готовности", - сообщили в региональном Минздраве.

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