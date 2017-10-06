Режим ЧС объявлен для подразделений МЧС из-за выброса сероводорода под Оренбургом

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ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Режим ЧС объявлен для подразделений МЧС в Оренбургской области из-за выброса сероводорода на нефтяной скважине. Об этом сообщили в пятницу в региональном ГУ МЧС.
В главке уточнили, что режим ЧС объявлен только для подразделений ведомства, в районе выброса и в регионе он не вводился.
"Для подразделений 9-го отряда ФПС по Оренбургской области (отряд федеральной противопожарной службы) объявлен режим ЧС, в ГУ МЧС России по Оренбургской области развернут оперативный штаб", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в 06:06 (04:06 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что из действующей нефтяной скважины, расположенной в Оренбургском районе, произошла аварийная утечка сероводорода. На место выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области и все оперативные службы. Разгерметизация оперативно устранена, ведется мониторинг окружающей среды на предмет превышения ПДК по сероводороду, превышений ПДК в воздухе по сероводороду не зафиксировано. Скважина принадлежит организации "Газпромнефть-Оренбург".
К ликвидации последствий ЧС привлечены всего: 65 человек, 18 единиц техники.
В целях безопасности сегодня отменены занятия в шести школах и пяти детских садах Оренбургского района - в поселках Ивановка, Экодолье, Караванный, Чкаловский, Пугачевский и Благословенка.
"Выброс произошел в двух километрах южнее поселке Караванный, где проживает более 3,1 тыс. человек, обращений за медицинской помощью не было. Силы и средства областного здравоохранения приведены в режим повышенной готовности", - сообщили в региональном Минздраве.