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Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром

Происшествия
6 октября, 10:56 дата обновления: 6 октября, 12:01 UTC+3

В результате столкновения погибли не менее 16 человек

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Материал из 1 страницы

ТАСС/МЧС России

В пятницу в районе станции Покров во Владимирской области произошло столкновение поезда и пассажирского автобуса. По предварительным данным, ДТП унесло жизни 16 человек.

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Что произошло

Рано утром в пятницу на путях произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород с пассажирским автобусом, в котором находились граждане Узбекистана. Двое водителей были из Казахстана.

В результате ДТП, по последним данным, погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Пострадали пятеро. Более 30 человек успели выбежать из автобуса до столкновения. Пассажиры и поездная бригада не пострадали.

Погибшие в момент столкновения, вероятнее всего, спали. 

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Почему это случилось

По данным регионального управления МВД, причиной ДТП стала поломка автобуса на железнодорожных путях. Некоторые пассажиры смогли покинуть автобус до столкновения и самостоятельно пытались вытолкать его с путей, однако это им не удалось.

Позднее выживший водитель рассказал, что автобус не смог завестись из-за слабого аккумулятора. Он также сообщил, что это была первая поломка за все время эксплуатации (автобус 1990 года выпуска).

В РЖД подчеркнули, что переезд был оборудован всем необходимым - шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние до полной остановки было недостаточным.

Тем не менее следствие рассматривает несколько версий случившегося, среди них как нарушения сотрудниками железной дороги правил движения, так и нарушения водителем автобуса ПДД.

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Что предпринимают власти

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту ДТП. Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил создать комиссию Ространснадзора в связи с аварией на железнодорожном переезде под Владимиром. 

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев направил группу офицеров ГИБДД во Владимирскую область для участия в расследовании обстоятельств происшествия.

МЧС в связи с трагедией открыло горячую линию, дозвониться на которую можно по телефонам 8-(4922)-39-99-99 и 8-(4922) 40-61-32.

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