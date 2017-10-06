Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром

По данным регионального управления МВД, причиной ДТП стала поломка автобуса на железнодорожных путях. Некоторые пассажиры смогли покинуть автобус до столкновения и самостоятельно пытались вытолкать его с путей, однако это им не удалось.

Позднее выживший водитель рассказал, что автобус не смог завестись из-за слабого аккумулятора. Он также сообщил, что это была первая поломка за все время эксплуатации (автобус 1990 года выпуска).

В РЖД подчеркнули, что переезд был оборудован всем необходимым - шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние до полной остановки было недостаточным.

Тем не менее следствие рассматривает несколько версий случившегося, среди них как нарушения сотрудниками железной дороги правил движения, так и нарушения водителем автобуса ПДД.