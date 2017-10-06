Басманный суд отказался передать в Мосгорсуд иск журналиста Феруза к МВД

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказался передать в Мосгорсуд административный иск журналиста Али Феруза (Худоберди Нурматова) к Главному управлению по вопросам миграции МВД РФ в связи с содержанием в миграционном деле сотрудника "Новой газеты" сведений, содержащих гостайну. Слушания по иску к МВД перенесены на 20 октября, передает корреспондент ТАСС.
"Оснований для удовлетворения ходатайства ответчика суд не усматривает", - огласила решение судья Галина Графова.
"Слушания отложить на 10:00 мск 20 октября. Предоставить представителям истца и Нурматову время для ознакомления с возражениями ответчика", - добавила судья.
Ранее защита Феруза пожаловалась на МВД РФ в Басманный суд из-за отказа ведомства предоставить ему временное убежище в России. Сторона ответчика настаивала на передаче административного дела в Мосгорсуд в связи с тем, что сведения по миграционному делу содержат гостайну.
В свою очередь истец настаивал на рассмотрении иска в районном суде. "В решении, которое мы оспариваем, гостайны нет", - отметил адвокат Даниил Хаймович.
Как передает корреспондент ТАСС, Басманный суд также перенес слушание по административному иску Али Феруза к Главному управлению по вопросам миграции МВД РФ.
1 августа Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Феруза, который был задержан рядом с редакцией издания в Москве за миграционного законодательства РФ. В настоящее время процесс выдворения журналиста из России не производится, пока его жалоба в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) не будет рассмотрена по существу. Аппарат уполномоченного РФ при ЕСПЧ своевременно уведомил соответствующие компетентные ведомства о необходимости соблюдения установленного ЕСПЧ временного запрета на выдворение Феруза.