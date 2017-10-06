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Следствие предъявило обвинение фигуранту дела об убийстве на Кунцевском кладбище в Москве

Происшествия
6 октября, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ранее на этой неделе местные жители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями из травматического пистолета на территории кладбища

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение 49-летнему мужчине в убийстве на Кунцевском кладбище. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"49-летний мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 105 ("Убийство"). Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - сообщила она.

По словам Ивановой, в среду к следствию обратились трое мужчин, двое из которых являются очевидцами преступления. "Свои действия мужчина объясняет превышением пределов необходимой обороны, так как погибший напал на него и угрожал ножом", - отметила представитель СК.

Днем 3 октября местные жители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями из травматического пистолета на территории Кунцевского кладбища. 

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