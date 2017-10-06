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Попавший в ДТП под Владимиром автобус не завелся из-за слабого аккумулятора

Происшествия
6 октября, 11:03 UTC+3 ПОКРОВ область/ 6, октября. /ТАСС

Водитель автобуса также добавил, что машина сломалась впервые за все время эксплуатации

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ПОКРОВ /Владимирская область/, 6 октября. /ТАСС/. Автобус, в который в ночь на пятницу врезался поезд на железнодорожном переезде во Владимирской области, не смогли завести из-за слабого аккумулятора. Об этом рассказал ТАСС выживший водитель Сарман Нургали.

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В управлении МВД по региону ранее сообщали, что причиной аварии стала поломка транспортного средства на железнодорожных путях.

"Аккумулятор слабый был, хотели завести - не завелся, потом хотели подтолкнуть", - сказал водитель, отвечая на вопрос ТАСС о причинах ДТП. По его словам, автобус сломался впервые за все время его эксплуатации. "Автобус 1990 года выпуска. Сломался первый раз", - отметил Нургали.

Он также добавил, что погибший водитель, находившийся за рулем во время аварии, был "опытным". "Автобус зарегистрирован в южном Казахстане, он принадлежит ИП [индивидуальному предпринимателю] Назановой.", - добавил собеседник агентства.

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