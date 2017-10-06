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Четверо жителей Великого Новгорода получили до 4-х лет колонии за отмывание 290 млн руб.

Происшествия
6 октября, 11:44 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 6, октября. /ТАСС

Минимальный преступный доход составил свыше 10 млн рублей

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Новгородский районный суд признал виновными четырех жителей Великого Новгорода, которые за три года незаконно обналичили 290 млн рублей через местный "Новобанк", сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.

"Организованной преступной группой в 2011-2014 годах незаконно обналичено более 290 млн рублей, а минимальный преступный доход составил свыше 10 млн рублей. Фигуранты уголовного дела Александр Матвеев, Антон Емельянов, Светлана Топчиенко и Борис Красавин, в зависимости от роли и степени участия, получили от двух до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в ведомстве.

Как установил суд, отмывание денег в интересах клиентов из Санкт-Петербурга происходило при пособничестве сотрудника новгородского ОАО УКБ "Новобанк" через фирмы-однодневки.

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