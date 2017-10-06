Движение на железной дороге на месте ДТП под Владимиром восстановлено

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пассажирский поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород, который в пятницу утром столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде, отправился к месту следования. Движение восстановлено. Об этом ТАСС сообщил в пятницу Александр Лобаков, начальник оперативного штаба, созданного на месте ЧП.
"Поезд уже ушел. Движение (на железной дороге) полностью восстановлено", - сказал Лобаков.
Он уточнил, что три из четырех железнодорожных путей в районе ДТП были свободны. По его словам, предварительно были задержаны три пассажирских поезда и десять электричек.
"Когда были завершены все работы по освобождению железнодорожного пути, на котором произошло ДТП, поезд начал движение. На остальных путях поезда проходили с минимальным движением в районе аварии", - пояснил Лобаков, добавив, что в результате происшествия поезд не получил никаких повреждений, поэтому локомотив не менялся.