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Движение на железной дороге на месте ДТП под Владимиром восстановлено

Происшествия
6 октября, 11:36 дата обновления: 6 октября, 11:50 UTC+3

Поезд, столкнувшийся с автобусом, продолжил движение по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пассажирский поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород, который в пятницу утром столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде, отправился к месту следования. Движение восстановлено. Об этом  ТАСС сообщил в пятницу Александр Лобаков, начальник оперативного штаба, созданного на месте ЧП.

"Поезд уже ушел. Движение (на железной дороге) полностью восстановлено", - сказал Лобаков.

Он уточнил, что три из четырех железнодорожных путей в районе ДТП были свободны. По его словам, предварительно были задержаны три пассажирских поезда и десять электричек.

"Когда были завершены все работы по освобождению железнодорожного пути, на котором произошло ДТП, поезд начал движение. На остальных путях поезда проходили с минимальным движением в районе аварии", - пояснил Лобаков, добавив, что в результате происшествия поезд не получил никаких повреждений, поэтому локомотив не менялся.

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