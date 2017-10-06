Число сообщений об угрозах взрыва в Москве за полтора часа превысило 30

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 30 сообщений о угрозах взрыва зданий поступило в пятницу за полтора часа в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"С 09:52 мск на настоящее время поступило 35 сообщений об угрозах взрыва, они продолжают поступать. Каждое из них проверяется, проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.
Среди якобы заминированных объектов числятся школы, детские сады и управы.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.
Как сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.