В Люберцах эвакуировали две школы из-за сообщения о минировании

Пресс-конференция депутата Бундестага Герке по ситуации в Донбассе. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 6 октября, 12:10
Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружияОбщество 6 октября, 12:03
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспортМосква 6 октября, 12:02
Реконструкция стадиона им. Стрельцова начнется в конце этого или начале следующего годаСпорт 6 октября, 11:49
Вопрос участия Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" прояснится после ее выступления в ТяньцзинеСпорт 6 октября, 11:40
ТАСС в спецпроекте ко дню рождения Путина рассказал, что значит "Быть президентом"Общество 6 октября, 11:30
СК возбудил уголовное дело по факту избиения фельдшеров скорой помощи в ЮгреНовости Урала 6 октября, 11:22
"Терминаторы" уничтожили автоколонну условных боевиков на учениях в Западной СибириСибирь 6 октября, 11:17
В рамках ПМГФ состоялось заседание Молодежного совета нефтегазовой отрасли при МинэнергоНовости партнеров 6 октября, 11:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали около 1,5 тыс. человек из двух школ в городе Люберцы Московской области из- за сообщения об угрозе взрыва зданий. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
"В Люберцах идет эвакуация двух школ из-за угрозы взрыва - №16 и №44. Всего около 1,5 тысячи человек (эвакуированы). Стянуты все силы МЧС, полиции, скорой, пожарной", - сказал он.
Детей из 16 гимназии переместили в 27-ю школу и ближайший детский сад, учащихся из 44-й - в 4-ю школу.
Утром в пятницу в экстренные службы Москвы менее чем за час поступило 26 звонков о минировании зданий. Все они проверяются.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы заминировано около 1,3 тыс. объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах не подтверждаются, но из- за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.
Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.