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В Люберцах эвакуировали две школы из-за сообщения о минировании

Происшествия
6 октября, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Детей из школ №16 и №44 переместили в другие школы и детский сад

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали около 1,5 тыс. человек из двух школ в городе Люберцы Московской области из- за сообщения об угрозе взрыва зданий. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

"В Люберцах идет эвакуация двух школ из-за угрозы взрыва - №16 и №44. Всего около 1,5 тысячи человек (эвакуированы). Стянуты все силы МЧС, полиции, скорой, пожарной", - сказал он.

Детей из 16 гимназии переместили в 27-ю школу и ближайший детский сад, учащихся из 44-й - в 4-ю школу.

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Утром в пятницу в экстренные службы Москвы менее чем за час поступило 26 звонков о минировании зданий. Все они проверяются.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы заминировано около 1,3 тыс. объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах не подтверждаются, но из- за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.

Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.

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