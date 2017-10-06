Следствие рассматривает несколько версий ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следствие рассматривает несколько версий столкновения поезда и автобуса во Владимирской области, среди них как нарушения сотрудниками железной дороги правил движения, так и нарушения водителем автобуса ПДД. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"На данный момент рассматривается несколько версий аварий, среди них нарушение сотрудниками железной дороги правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также нарушение водителем автобуса правил дорожного движения при переезде железнодорожных путей", - сказала она.
В ДТП погибли 16 человек, еще пятеро пострадали.