Эвакуация прошла в здании Московской областной думы из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Здание Московской областной думы в Москве эвакуировали из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Мособлдумы.

"Утром поступило сообщение об угрозе взрыва, всех сотрудников эвакуировали. Нас вывели. Мы где-то около получаса на улице находимся", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, всего было эвакуировано около 200 человек. "Весь аппарат думы сотни полторы-две. Плюс у нас в этот день проходит большая конференция, посвященная педагогическим вопросам в самом большом зале", - пояснили в пресс-службе. Сотрудников предупредили, что работа думы может не возобновиться в пятницу.

Ранее сообщалось, что 6 октября прошла эвакуация и в Доме правительства Московской области в Красногорске и две школы в Люберцах. В столице только за один час поступило около 35 сообщений о минировании зданий, в том числе школ, детских садов и управ.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.

Как сообщил накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.