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При выбросе сероводорода из скважины под Оренбургом никто не пострадал

Происшествия
6 октября, 12:42 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 6, октября. /ТАСС

Прокуратура и следователи проверяют обстоятельства аварии

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ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят проверку после произошедшего утром в пятницу выброса сероводорода на нефтяной скважине под Оренбургом. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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"Органы прокуратуры области совместно со следователями и специалистами различных ведомств приступили к проверке обстоятельств, при которых под Оренбургом произошла утечка сероводорода. По предварительной информации, пострадавших нет", - отмечают в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 06:06 (04:06 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что из действующей нефтяной скважины, расположенной в Оренбургском районе, произошла аварийная утечка сероводорода. На место выехала оперативная группа главного управления (ГУ) МЧС России по Оренбургской области и все оперативные службы. Разгерметизация оперативно устранена, ведется мониторинг окружающей среды на предмет превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду, превышений ПДК в воздухе по сероводороду не зафиксировано. Скважина принадлежит компании "Газпромнефть-Оренбург".

К ликвидации последствий ЧП привлечены 65 человек и 18 единиц техники. В ГУ МЧС России по Оренбургской области развернут оперативный штаб.

В целях безопасности в пятницу отменены занятия в шести школах и пяти детских садах Оренбургского района - в поселках Ивановка, Экодолье, Караванный, Чкаловский, Пугачевский и Благословенка.

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