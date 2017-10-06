СМИ: число жертв поджога в бразильском детском саду возросло до семи

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Шесть детей и воспитательница стали жертвами поджога, который устроил в четверг охранник муниципального детского сада в бразильском штате Минас-Жерайс. Как сообщила в пятницу газета O Globo, погибшим воспитанникам было по четыре года.

Согласно распространенной ранее информации, в огне погибли четыре ребенка и сам злоумышленник. По сведениям издания, в результате инцидента в общей сложности пострадали 45 человек, состояние семерых оценивается как тяжелое.

Трагедия произошла в населенном пункте Жанауба на юго- востоке страны. Охранник Дамиан Соарес дус Сантос работал в муниципальном детском саду с 2008 года, однако в прошлом месяце попросил отпуск за свой счет, сославшись на проблемы со здоровьем. В четверг он пришел в учреждение, чтобы передать руководству медицинскую справку, однако вместо этого облил спиртом себя и нескольких детей, после чего совершил поджог.

Мотивы действий охранника до сих пор не установлены. Полиция продолжает расследование.