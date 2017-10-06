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Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура

Происшествия
6 октября, 13:08 UTC+3 УФА УФА 6, октября. /ТАСС

Животные в населенных пунктах Урмекеево и Ермухаметово "будут ликвидированы в обязательном порядке", владельцы получат компенсацию

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УФА, 6 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Туймазинском районе Башкирии из-за заболевания животных вирусом ящура. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе муниципального района.

"В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населенных пунктов, установлены пропускные посты, оборудованные дезбарьерами, во дворах и на фермах специалисты проводят дезинфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что животные в населенных пунктах Урмекеево и Ермухаметово "будут ликвидированы в обязательном порядке", а их хозяева получат денежную компенсацию. Остальной скот в личных подворьях и на сельскохозяйственных предприятиях района будет бесплатно привит, добавили в пресс-службе.

Ранее и. о. главы Туймазинского района Булат Халиуллин сообщил ТАСС, что в районе обнаружен вирус ящура, введен карантин. Число заболевших животных выясняется.

Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.

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