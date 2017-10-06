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Опознание погибших в ДТП с автобусом начнется во Владимире 7 октября

Происшествия
6 октября, 13:45 UTC+3 ПОКРОВ область/ 6, октября. /ТАСС

Региональные власти находятся в контакте с узбекской диаспорой для решения вопросов о прибытии родственников на опознание

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ПОКРОВ /Владимирская область/, 6 октября. /ТАСС/. Опознание тел погибших при столкновении автобуса и поезда на железнодорожном переезде у станции Покров во Владимирской области начнется в субботу 7 октября, сообщил в пятницу ТАСС вице-губернатор региона Михаил Колков по результатам заседания оперативного штаба на месте ЧС.

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"Скорее всего, завтра [начнется опознание тел погибших]", - сказал Колков, отвечая на вопрос ТАСС о сроках начала опознания.

Он добавил, что региональные власти находятся в контакте с узбекской диаспорой в регионе для решения вопросов о прибытии родственников на опознание. "Мы на контакте с диаспорой, опознание будет происходить во Владимире. Диаспора должна помочь сконтактировать нас с родственниками, установить личности погибших", - отметил собеседник агентства.

Первый секретарь посольства Узбекистана в РФ Шукур Раупов рассказал ТАСС, что пассажиры автобуса работали в разных регионах РФ. "По информации, которую мы получили недавно, они возвращались в Узбекистан. Люди в основном работали в разных местах - в Москве, в Санкт-Петербурге. Более точной информации пока нет", - уточнил он.

По последним данным, в ДТП погибли 16 человек. По информации местных властей, пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, а водители - гражданами Казахстана.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту столкновения поезда с автобусом. Для пострадавших в городе Покров создан пункт временного размещения.

 

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