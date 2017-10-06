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Посол Индии оказался среди эвакуированных из Дома правительства Московской области

Происшествия
6 октября, 13:57 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 6, октября. /ТАСС

Ранее сотрудники правоохранительных органов эвакуировали Дом правительства в Красногорске в связи с сообщением об угрозе взрыва

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КРАСНОГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Индийская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Панкаджем Сараном была эвакуирована из Дома правительства Московской области только после окончания рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает корр. ТАСС с места события.

Ранее ТАСС сообщал о начале эвакуации Дома правительства Подмосковья сотрудниками правоохранительных органов. Сообщения об эвакуации начали передавать по системе громкой связи в ходе встречи политиков. Однако посол и губернатор завершили переговоры и запланированные мероприятия. После этого кортеж индийской делегации покинул территорию Дома правительства Московской области.

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