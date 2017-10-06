Девять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика под Липецком

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ" в Липецкой области, в результате ДТП в районную больницу доставлены девять человек с травмами. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы регионального управления МВД Наталья Маслакова.

"В районную больницу после ДТП с автобусом доставлены девять человек с различными травмами, очень "тяжелых" среди них нет", - сказала Маслакова.

По ее словам, ДТП произошло около 9:30 мск в Елецком районе. "Автобус маршрута № 200, он ехал из Долгоруково в Елец. По предварительным данным, в ДТП вины водителя пассажирского автобуса нет, но причины аварии уточняются", - сказала Маслакова.