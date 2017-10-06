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Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда

Происшествия
6 октября, 14:34 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 6, октября. /ТАСС

Светлана Орлова сообщила, что местные предприниматели обеспечили пострадавших одеждой, одеялами и предметами гигиены

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ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Предприниматели Владимирской области окажут финансовую помощь пострадавшим в результате столкновения автобуса и пассажирского поезда в районе станции Покров. Об этом сообщила в пятницу журналистам губернатор региона Светлана Орлова.

"Мы хотели их (пострадавших - прим. ТАСС) переселить в гостиницу, но пока следственная бригада должна провести следственные действия. Наши предприниматели откликнулись - привезли им костюмы, одеяла, предметы гигиены. И небольшая финансовая помощь от предпринимателей области", - сказала Орлова.

О ДТП

Ранее сообщалось, что в пятницу в районе станции Покров Владимирской области в пассажирский автобус врезался поезд "Санкт-Петербург - Нижний Новгород". По последним данным, в ДТП погибли 16 человек.

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По информации местных властей, пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, а водители - гражданами Казахстана.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту ДТП. Для пострадавших в Покрове создан пункт временного размещения.

Власти Узбекистана высылают в Россию специальный самолет, на котором доставят выживших пассажиров самолета на родину. Власти Владимирской области сообщили, что они организуют доставку людей до аэропорта, а также обеспечат их одеждой и питанием.

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