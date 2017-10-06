СК проводит проверку по факту хищения двух детей у женщины в Твери

ТВЕРЬ, 6 октября. /ТАСС/. Следователи управления СК РФ по Тверской области проводят проверку по заявлению жительницы областного центра о похищении у нее двух детей, сообщила в пятницу журналистам помощник руководителя регионального управления СК Валерия Павлова.

"По заявлению женщины о похищении двух ее малолетних детей проводится проверка", - сказала Павлова.

По данным следствия, 28 сентября трое мужчин напали на женщину около ее дома на улице Новоторжской в Твери и похитили детей 2010 и 2012 годов рождения. "Следователи установили, что одним из похитителей является отец детей", - отметила представитель СК.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.