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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы четыре торговых центра и МАИ

Происшествия
6 октября, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Проверяются здания торговых центров "Океания", "ИКЕА Теплый Стан", "Хорошо" и "Мега Белая дача"

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полиция проверяет сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах "Океания", "ИКЕА Теплый Стан", "Хорошо", "Мега Белая дача" и в Московском авиационном институте. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, общее число "заминированных" в пятницу зданий в Москве превысило 60.

"Из всех зданий проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства, отметив, что часть из "заминированных" объектов уже проверена, угроза взрыва не подтвердилась.

Ранее сообщалось о 51 эвакуированном объекте в Москве с утра пятницы, в их числе более 20 школ, детские сады и районные управы.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.

Накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.

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