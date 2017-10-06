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Семьи погибших на пожаре в Кстове получат компенсации из областного бюджета

Происшествия
6 октября, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Средства на похороны четверых погибших выделят из бюджета администрации Кстовского района

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Материальная помощь в размере до 100 тыс.рублей на одного человека будет выплачена из резервного фонда бюджета Нижегородской области семьям погибших при техногенном пожаре, который произошел на заводе ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

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"Глава региона Глеб Никитин выразил соболезнования семьям погибших в техногенном пожаре на "Лукойле" и поручил выплатить максимально возможную компенсацию семьям погибших в размере до 100 тыс. рублей (на одного человека) из резервного фонда областного бюджета. Похороны четверых погибших пройдут за счет средств администрации Кстовского района", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в администрации Кстовского района проводятся консультации, вырабатывается совместное решение с компанией "Лукойл" о дополнительных мерах поддержки семьям погибших. На месте ЧП работает специально созданная межведомственная комиссия.

Ранее ТАСС сообщал, что по факту гибели четырех рабочих подрядной организации, которая вела работы на резервуаре, следственные органы Нижегоросдкой области возбудили уголовное дело. По предварительным данным МЧС, пожар возник при проведении подготовительных ремонтных работ на объекте.

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