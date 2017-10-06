Полиции сообщили об угрозах взрыва в Университете МВД РФ и Таможенной академии

Геркус: ФК "Локомотив" - один из немногих, кто готов к ужесточению лимита в РФПЛСпорт 6 октября, 15:14
Погрузка на Приволжской магистрали в сентябре 2017 года увеличилась на 13,5%Транспорт 6 октября, 15:11
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставкуМеждународная панорама 6 октября, 15:09
Пассажиропоток на Керченской переправе за 9 месяцев 2017 г. снизился на 3,4%Транспорт 6 октября, 15:05
Геркус: принято решение об установке системы видеоповторов на "РЖД Арене"Спорт 6 октября, 14:57
"Знания позволят ему жить, когда меня уже не будет рядом"Общество 6 октября, 14:53
Биография экс-главы Новосибирской области Владимира ГородецкогоБиографии и справки 6 октября, 14:45
На iPhone и iPad появятся новые эмодзиОбщество 6 октября, 14:44
"Непопулярные меры" губернатора ГородецкогоПолитика 6 октября, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минированиях в здании Университета МВД РФ в Москве, а также Российской таможенной академии в Люберцах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный сообщил в полицию об угрозах взрыва в Университете МВД в Москве и Таможенной академии в Люберцах ", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что всего поступили более 70 сообщений об угрозах взрыва в Московском регионе - в крупных торговых центрах, школах, детских садах, а также в районных управах города.
В настоящее время из торговых центров "Океания" на Кутузовском проспекте, "ИКЕА Теплый Стан", ТЦ "Хорошо", "Мега" в Котельниках, ТЦ "Золотой Вавилон" на Проспекте Мира в Москве, а также на Митинском радиорынке проводится эвакуация людей.