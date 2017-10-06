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Полиции сообщили об угрозах взрыва в Университете МВД РФ и Таможенной академии

Происшествия
6 октября, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

За день в Московском регионе поступило более 70 подобных сообщений

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минированиях в здании Университета МВД РФ в Москве, а также Российской таможенной академии в Люберцах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в полицию об угрозах взрыва в Университете МВД в Москве и Таможенной академии в Люберцах ", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что всего поступили более 70 сообщений об угрозах взрыва в Московском регионе - в крупных торговых центрах, школах, детских садах, а также в районных управах города.

В настоящее время из торговых центров "Океания" на Кутузовском проспекте, "ИКЕА Теплый Стан", ТЦ "Хорошо", "Мега" в Котельниках, ТЦ "Золотой Вавилон" на Проспекте Мира в Москве, а также на Митинском радиорынке проводится эвакуация людей.

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