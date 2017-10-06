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Три боевика ИГ из Кабардино-Балкарии приговорены к тюремному заключению

Происшествия
6 октября, 15:33 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, октября. /ТАСС

Участники ОПГ хотели дестабилизировать обстановку в регионе с целью свержения конституционного строя

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил трех боевиков из ячейки ИГ в Кабардино-Балкари к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Рустана Буттаева, Ислама Османова и Ислама Эфендиева виновными в инкриминируемых им преступлениях", - сказал в ходе оглашения приговора судья.

Буттаев осужден на пять лет, Османов - на восемь лет, Эфендиев - на семь лет.

Суд признал убедительными представленные стороной обвинения доказательства в том, что Буттаев, Османов и Эфендиев являлись членами структурного подразделения запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Кабардино-Балкарии, в которое, в общей сложности, было вовлечено 35 человек.

Участники ОПГ намеревались дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике с целью насильственного свержения конституционного строя в регионе. Для этого они незаконно хранили и перевозили оружие, боеприпасы и взрывные устройства.

Из текста приговора следует, что члены ячейки отличались сплоченностью, общностью религиозных убеждений, основанных на радикальном течении ислама, строгой структурной иерархией и функциональным распределением ролей.

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