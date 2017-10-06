Число погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до шести

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в Московской области возросло до шести человек, еще 15 пострадали. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы подмосковного ГУ МВД РФ Татьяна Петрова.
"По предварительным данным, количество погибших увеличилось до 6, ранения получили 15 человек", - сказала она.
По данным ГУ МВД по Московской области, всего пострадали 15 человек. "По предварительным данным, пострадали 15 человек, а всего в автобусе находилось 39 человек", - сказал представитель пресс-службы областного главка МВД.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что пострадало 19 человек, восемь из них госпитализированы, остальных осматривают на месте, а всего в автобусе находилось более 40 человек. "В готовности вылет вертолета Ми-8 МЧС России со спасателями и медиками отряда "Центроспас", - отметил собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС по Московской области, автобус опрокинулся в кювет из-за того, что водитель, по предварительным данным, не справился с управлением.
"Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на Марьинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением", - сказал собеседник.