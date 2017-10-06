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Число погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до шести

Происшествия
6 октября, 16:15 дата обновления: 6 октября, 16:27 UTC+3

Как сообщили в ГУ МВД, в результате аварии ранены 15 человек

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в Московской области возросло до шести человек, еще 15 пострадали. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы подмосковного ГУ МВД РФ Татьяна Петрова.

"По предварительным данным, количество погибших увеличилось до 6, ранения получили 15 человек", - сказала она. 

По данным ГУ МВД по Московской области, всего пострадали 15 человек. "По предварительным данным, пострадали 15 человек, а всего в автобусе находилось 39 человек", - сказал представитель пресс-службы областного главка МВД.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что пострадало 19 человек, восемь из них госпитализированы, остальных осматривают на месте, а всего в автобусе находилось более 40 человек. "В готовности вылет вертолета Ми-8 МЧС России со спасателями и медиками отряда "Центроспас", - отметил собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по Московской области, автобус опрокинулся в кювет из-за того, что водитель, по предварительным данным, не справился с управлением.

"Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на Марьинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением", - сказал собеседник.

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