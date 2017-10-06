Перевернувшийся под Коломной автобус принадлежит областному перевозчику Мострансавто

СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 6 октября, 16:41
Сборная Сирии в двух шагах от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболуСпорт 6 октября, 16:39
Российские тренеры по легкой атлетике должны будут пройти процесс лицензированияСпорт 6 октября, 16:39
Более 40 тыс. человек посетили выставки Национального музея Чечни с начала годаСеверный Кавказ 6 октября, 16:36
МОК временно исключил Нузмана из состава почетных членов организацииСпорт 6 октября, 16:30
Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - БразилияСпорт 6 октября, 16:28
Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерваСпорт 6 октября, 16:27
Давшая показания на Серебренникова главбух "Седьмой студии" отправлена под домашний арестПроисшествия 6 октября, 16:21
Мутко заявил, что не может представить ЧМ-2018 по футболу без МессиСпорт 6 октября, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Попавший в ДТП в Коломенском районе Московской области автобус принадлежит областному перевозчику Мострансавто. Об этом сообщил ТАСС в пятницу сотрудник пресс-службы предприятия.
"Автобус, попавший в ДТП в Коломне, принадлежит Мострансавто", - отметил собеседник агентства. Других деталей он не уточнил.
По его словам, автобус был рейсовым, авария произошла в 15:00 мск. "На момент аварии в автобусе находилось 38 пассажиров. На месте работают ГИБДД, МЧС и скорая помощь. Причины ДТП устанавливаются", - добавил он.
Как сообщил ранее ТАСС источник в экстренных службах, в ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Московской области погибли пять человек, еще 19 пострадали. Автобус следовал из Озер в Москву.