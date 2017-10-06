Перевернувшийся под Коломной автобус принадлежит областному перевозчику Мострансавто

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Попавший в ДТП в Коломенском районе Московской области автобус принадлежит областному перевозчику Мострансавто. Об этом сообщил ТАСС в пятницу сотрудник пресс-службы предприятия.

"Автобус, попавший в ДТП в Коломне, принадлежит Мострансавто", - отметил собеседник агентства. Других деталей он не уточнил.

По его словам, автобус был рейсовым, авария произошла в 15:00 мск. "На момент аварии в автобусе находилось 38 пассажиров. На месте работают ГИБДД, МЧС и скорая помощь. Причины ДТП устанавливаются", - добавил он.

Как сообщил ранее ТАСС источник в экстренных службах, в ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Московской области погибли пять человек, еще 19 пострадали. Автобус следовал из Озер в Москву.