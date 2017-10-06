Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Перевернувшийся под Коломной автобус принадлежит областному перевозчику Мострансавто

Происшествия
6 октября, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Попавший в ДТП в Коломенском районе Московской области автобус принадлежит областному перевозчику Мострансавто. Об этом сообщил ТАСС в пятницу сотрудник пресс-службы предприятия.

"Автобус, попавший в ДТП в Коломне, принадлежит Мострансавто", - отметил собеседник агентства. Других деталей он не уточнил.

По его словам, автобус был рейсовым, авария произошла в 15:00 мск. "На момент аварии в автобусе находилось 38 пассажиров. На месте работают ГИБДД, МЧС и скорая помощь. Причины ДТП устанавливаются", - добавил он.

Как сообщил ранее ТАСС источник в экстренных службах, в ДТП с участием автобуса в Коломенском районе Московской области погибли пять человек, еще 19 пострадали. Автобус следовал из Озер в Москву.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
2
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
3
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
4
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
5
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
6
Опознание погибших в ДТП с автобусом начнется во Владимире 7 октября
7
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Темы дня
Новости партнеров
Реклама