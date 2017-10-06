Минздрав Подмосковья: в ДТП с автобусом в Коломне пострадали 24 человека

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Московской области выросло до 24. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья в пятницу.

"На данный момент 24 человек госпитализированы, доставляют всех в Коломенскую ЦРБ. Всем пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе.