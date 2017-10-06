К поискам пропавшего в Беловежской пуще мальчика подключился Интерпол

Шахтеры в США переквалифицируются для работы в альтернативной энергетикеСоциальная ответственность 6 октября, 18:18
Биография экс-председателя ПАСЕ Педро АграмунтаБиографии и справки 6 октября, 18:07
Шотландия запретила добычу сланцевого газаСоциальная ответственность 6 октября, 18:07
Ростехнадзор выявил нарушения на объектах "Алросы"Экономика и бизнес 6 октября, 18:04
На референдуме в Каталонии победили сторонники независимости от ИспанииМеждународная панорама 6 октября, 18:01
Российские легкоатлеты в ноябре могут получить право выступать под флагом страныСпорт 6 октября, 18:00
Московских водителей предупредили об опасностях на дорогах из-за непогодыОбщество 6 октября, 18:00
В США появятся суши с заменителем рыбы, изготовленным из помидоровСоциальная ответственность 6 октября, 17:59
Эксперт: обучение в школе на двух языках поможет сохранить языки малых народовОбщество 6 октября, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Пропавший в Беловежской пуще 10-летний белорусский мальчик Максим Мархалюк объявлен в международный розыск, к его поискам подключился Интерпол. Об этом сообщили в пятницу в министерстве внутренних дел Белоруссии.
Ребенок был объявлен в международный розыск после появления информации о том, что его могли видеть на территории Польши.
"Школьник находится в розыске на территории всех 192 государств - членов международной полицейской организации. Генеральный секретариат Интерпола издал уведомление с желтым углом - розыскной циркуляр, содержащий в себе полную информацию о пропавшем ребенке", - отметил начальник национального центрального бюро Интерпола Александр Петран.
По его словам, все сведения, поступающие от белорусских правоохранительных органов, незамедлительно отрабатываются по каналам представляемого им ведомства. "Коллеги оказывают всестороннее содействие в установлении местонахождения несовершеннолетнего. Безотлагательно проводятся оперативные мероприятия по проверке любых данных, которые могут помочь найти мальчика", - сказал Петран.
Школьник из агрогородка Новый Двор Свислочского района Гродненской области вечером 16 сентября уехал на велосипеде в сторону леса. Масштабные поиски ребенка, к которым были подключены стражи порядка, военнослужащие внутренних войск, спасатели, работники лесного хозяйства, представители общественных организаций и волонтеры, пока не привели к желаемому результату. По факту исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.