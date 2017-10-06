К поискам пропавшего в Беловежской пуще мальчика подключился Интерпол

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Пропавший в Беловежской пуще 10-летний белорусский мальчик Максим Мархалюк объявлен в международный розыск, к его поискам подключился Интерпол. Об этом сообщили в пятницу в министерстве внутренних дел Белоруссии.

Ребенок был объявлен в международный розыск после появления информации о том, что его могли видеть на территории Польши.

"Школьник находится в розыске на территории всех 192 государств - членов международной полицейской организации. Генеральный секретариат Интерпола издал уведомление с желтым углом - розыскной циркуляр, содержащий в себе полную информацию о пропавшем ребенке", - отметил начальник национального центрального бюро Интерпола Александр Петран.

По его словам, все сведения, поступающие от белорусских правоохранительных органов, незамедлительно отрабатываются по каналам представляемого им ведомства. "Коллеги оказывают всестороннее содействие в установлении местонахождения несовершеннолетнего. Безотлагательно проводятся оперативные мероприятия по проверке любых данных, которые могут помочь найти мальчика", - сказал Петран.

Школьник из агрогородка Новый Двор Свислочского района Гродненской области вечером 16 сентября уехал на велосипеде в сторону леса. Масштабные поиски ребенка, к которым были подключены стражи порядка, военнослужащие внутренних войск, спасатели, работники лесного хозяйства, представители общественных организаций и волонтеры, пока не привели к желаемому результату. По факту исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.