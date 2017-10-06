В СКФО за восемь месяцев возмещено 1,2 млрд руб. ущерба потерпевшим по уголовным делам

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Потерпевшим по уголовным делам возмещен ущерб в размере 1,2 млрд рублей в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) за последние восемь месяцев, в Южном федеральном округе - на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил в пятницу в ходе оперативного совещания в Краснодаре, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.
"Председатель СК России отметил положительную динамику по повышению качества и сокращению сроков следствия, а также отдельно остановился на работе по возмещению ущерба от преступлений (в СКФО в ходе следствия потерпевшим возмещен ущерб на сумму свыше 1 млрд 200 млн рублей, а в ЮФО - на сумму свыше 1,5 млрд рублей)", - говорится в сообщении.
Бастрыкин заслушал доклады руководителей ряда следственных управлений СКФО и ЮФО об итогах работы за восемь месяцев текущего года, а также о ходе расследования резонансных уголовных дел. По всем заслушанным уголовным делам он дал указания о направлении дальнейшего расследования.
Председатель СК РФ отметил положительные тенденции к снижению общего числа зарегистрированных преступлений как в целом по стране, так и в федеральных округах. Так, в СКФО на 21,3% снизилось количество убийств, количество изнасилований в ЮФО сократилось почти на треть, а в СКФО - на 44%.
Также глава СК наградил несколько десятков руководителей, следователей и других сотрудников из различных следственных управлений ЮФО и СКФО.