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В СКФО за восемь месяцев возмещено 1,2 млрд руб. ущерба потерпевшим по уголовным делам

Происшествия
6 октября, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Количество убийств в регионе уменьшилось на 21,3%

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Потерпевшим по уголовным делам возмещен ущерб в размере 1,2 млрд рублей в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) за последние восемь месяцев, в Южном федеральном округе - на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил в пятницу в ходе оперативного совещания в Краснодаре, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

"Председатель СК России отметил положительную динамику по повышению качества и сокращению сроков следствия, а также отдельно остановился на работе по возмещению ущерба от преступлений (в СКФО в ходе следствия потерпевшим возмещен ущерб на сумму свыше 1 млрд 200 млн рублей, а в ЮФО - на сумму свыше 1,5 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Бастрыкин заслушал доклады руководителей ряда следственных управлений СКФО и ЮФО об итогах работы за восемь месяцев текущего года, а также о ходе расследования резонансных уголовных дел. По всем заслушанным уголовным делам он дал указания о направлении дальнейшего расследования.

Председатель СК РФ отметил положительные тенденции к снижению общего числа зарегистрированных преступлений как в целом по стране, так и в федеральных округах. Так, в СКФО на 21,3% снизилось количество убийств, количество изнасилований в ЮФО сократилось почти на треть, а в СКФО - на 44%.

Также глава СК наградил несколько десятков руководителей, следователей и других сотрудников из различных следственных управлений ЮФО и СКФО.

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