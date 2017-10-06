МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва в аэропорту Жуковский не подтвердилась, сейчас аэропорт работает в штатном режиме, сообщил ТАСС представитель аэропорта.

"Был такой звонок и к нам, была проведена эвакуация персонала и нескольких пассажиров. В настоящий момент режим снят, сообщение не подтвердилось. Сначала аэропорт был проверен кинологической службой, потом были привлечены сотрудники полиции и МЧС, была проведена вторичная проверка", - сказал он, добавив, что в это время не были запланированы рейсы и информация не повлияла на операционную деятельность аэропорта.

"В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сказал представитель Жуковского.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы людей эвакуируют. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.

Как сообщил накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлены четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, сейчас они находятся за границей, но у них есть пособники в России. Ущерб от их действий только в первые дни составил более 300 млн руб., отметил Бортников.