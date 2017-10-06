Плохие погодные условия стали причиной ДТП с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. ДТП с рейсовым автобусом в Московской области, в котором погибли 6 человек, произошло из-за плохих погодных условий. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

"По предварительным данным, сегодня в 15:30 мск на 3-м км автодороги "Обход города Коломны" в связи с неблагоприятными погодными условиями водитель рейсового автобуса MAN, следовавшего по маршруту Москва - Озеры, совершил опрокидывание в левый по ходу движения кювет. В автобусе находилось 39 пассажиров", - сказала она, добавив, что на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, пассажирский автобус опрокинулся в кювет на Марьинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино, погибли как минимум шесть человек. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.