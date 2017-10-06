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Источник: число "заминированных" в Москве объектов за день превысило 100

Происшествия
6 октября, 17:20 UTC+3 МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ранее сообщалась об эвакуации 10 торговых центров, трех вокзалов нескольких школ и районных управ

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Количество сообщений об угрозах взрыва в Москве в пятницу превысило 100. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"С утра в правоохранительные органы поступило более 100 сообщений об угрозах взрыва. Часть объектов уже проверена, угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства, отметив, что сообщения о якобы минировании продолжают поступать.

Ранее сообщалось о 10 "заминированных" торговых центрах и трех вокзалах - Киевском, Курском и Рижском. Также эвакуация прошла в двух вузах, колледже и двух общежитиях. С утра пятницы были "заминированы" 20 школ, детские сады и районные управы. 0сж/шэ

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

Как сообщил накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.

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