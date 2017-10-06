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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Аэропорт Внуково проверяют на наличие взрывного устройства, сообщил ТАСС представитель аэропорта, комментируя информацию об анонимных угрозах взрыва в аэропорту.
"Такой звонок поступил в аптечный киоск на втором этаже терминала. Наши службы совместно с полицией провели эвакуацию всех, кто находился в аптечном киоске и близлежащих помещениях. Там ничего не обнаружили. В настоящее время идет проверка всей территории аэровокзального комплекса, в том числе подсобных помещений и багажного отделения", - сказал представитель аэропорта.
По его словам, на работе аэропорта ситуация не отразилась, прилеты и вылеты осуществляются в штатном режиме.