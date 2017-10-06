Водитель опрокинувшегося в Подмосковье автобуса будет задержан

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса, который опрокинулся в кювет в Московской области будет задержан в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Водитель автобуса, который опрокинулся в кювет в Московской области, жив. Он в ближайшее время будет задержан правоохранителями", - сказал собеседник агентства.
По данным полиции, в результате ДТП погибли шесть человек.
По предварительным данным, 6 октября в 15:30 мск на третьем километре автодороги "Обход города Коломны" в связи с неблагоприятными погодными условиями водитель рейсового автобуса MAN, следовавшего по маршруту Москва - Озеры, совершил опрокидывание в левый по ходу движения кювет. В автобусе находились 39 пассажиров.
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, "пассажирский автобус опрокинулся в кювет на Марьинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино. По предварительным данным, водитель не справился с управлением".