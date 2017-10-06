Очевидец: отель Marriott на Новом Арбате в Москве эвакуирован

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отель Marriott, расположенный на Новом Арбате в Москве, эвакуирован. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил директор по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин, который находится на месте событий.
"Отель Marriott эвакуирован, причина не сообщается. Постояльцев вывели на улицу", - сказал он.
По словам Карачина, эвакуированы более 100 человек.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что количество сообщений об угрозах взрыва в Москве в пятницу превысило 100.