На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение

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ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в пятницу на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился у берегов префектуры Фукусима, очаг залегал на глубине 50 км.
О пострадавших или разрушениях информации не поступало, объявлялась угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято.
Общенациональная система предугадывания и оповещения о землетрясениях смогла зафиксировать приближающиеся подземные толчки. Примерно за десять секунд до тектонического удара жителей страны проинформировали по ТВ и средствам мобильной связи, призвав соблюдать необходимые меры предосторожности.
В настоящее время оператор АЭС "Фукусима-1" компания Tokyo Electric Power (TEPCO) выясняет, не привело ли землетрясение к нештатным ситуациям на аварийной станции.