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В Пензе мужчина захватил двух заложниц

Происшествия
6 октября, 18:50 дата обновления: 6 октября, 18:56 UTC+3

К месту инцидента стянуты сотрудники правоохранительных органов

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Материал из 1 страницы
© Анатолий Медведь/ТАСС

ПЕНЗА, 6 октября. /ТАСС/. Мужчина в центре Пензы захватил в заложники двух женщин, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"По предварительной информации, мужчина в центре Пензы захватил трех женщин. Одной из них удалось убежать. Две женщины остаются в заложниках. На месте работают силовые структуры ОМОН, спецназ", - сказал он.

В Росгвардии ТАСС подтвердили факт захвата заложников. "Информация о заложниках поступила, предварительно, речь идет не о квартире, а об общественном месте, здание оцеплено силами полиции и Росгвардии, дальнейшая информация уточняется", - сообщил ТАСС представитель Росгвардии в регионе Денис Кастрюков.

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