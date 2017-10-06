В Пензе мужчина захватил двух заложниц

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ПЕНЗА, 6 октября. /ТАСС/. Мужчина в центре Пензы захватил в заложники двух женщин, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"По предварительной информации, мужчина в центре Пензы захватил трех женщин. Одной из них удалось убежать. Две женщины остаются в заложниках. На месте работают силовые структуры ОМОН, спецназ", - сказал он.
В Росгвардии ТАСС подтвердили факт захвата заложников. "Информация о заложниках поступила, предварительно, речь идет не о квартире, а об общественном месте, здание оцеплено силами полиции и Росгвардии, дальнейшая информация уточняется", - сообщил ТАСС представитель Росгвардии в регионе Денис Кастрюков.