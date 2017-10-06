Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром увеличилось до 17

Происшествия
6 октября, 18:56 дата обновления: 6 октября, 19:12 UTC+3

Власти региона сообщили, что в больнице скончался ребенок

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 6 октября. /ТАСС/. Число погибших при столкновении поезда и автобуса во Владимирской области увеличилось до 17 человек.

Смотрите также

Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром

Как сообщил в пятницу ТАСС вице-губернатор региона Александр Лобаков, в больнице региона скончался ребенок, пострадавший при аварии.

Ранее сообщалось о 16 погибших и пяти пострадавших.

"Мальчик скончался в больнице. Его оперировали, но, к сожалению, очень тяжелое состояние было", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что самолет, который прислали власти Узбекистана для вывоза пассажиров автобуса на родину, 6 октября не полетит назад. "Принято решение дождаться окончания опознания погибших и потом уже с телами, одним бортом и выживших, и погибших отправить на Родину", - отметил вице-губернатор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
3
Михаил Исаев досрочно слагает депутатский мандат
4
Эксперт: принятые Радой документы по Донбассу направлены на замораживание конфликта
5
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
6
Число погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до шести
7
В Пензе мужчина захватил двух заложниц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама