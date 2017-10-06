После проверки ДТП под Владимиром возбуждено дело о нелегальной миграции

ТАСС, 6 октября. Восточная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения миграционного законодательства после столкновения поезда и автобуса во Владимирской области, в результате которого погибли граждане Узбекистана. Как сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства, по результатам проверки полиция возбудила уголовное дело.

"В ходе проверки выявлен факт организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан - пассажиров автобуса, который сегодня столкнулся с поездом. По результатам проверки отделом дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что неустановленным лицом был организован транзит иностранных граждан, "при этом они незаконно въезжали на территорию РФ и находились здесь без оформления необходимых документов". В прокуратуре уточнили, что в ходе проверки выявлен факт получения денежного вознаграждения от мигрантов за незаконный въезд в РФ. "Данные действия попадают под статью УК РФ "Организация незаконной миграции", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов в ходе поездки к месту ЧП сообщил журналистам, что граждане Узбекистана, которые находились в автобусе, столкнувшемся с пассажирским поездом во Владимирской области, работали в России легально и имели соответствующие разрешительные документы.