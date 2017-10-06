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В Пензе в ходе силовой операции освободили заложников

Происшествия
6 октября, 19:18 UTC+3

В региональном УМВД также сообщают, что на данный момент оцепление снято

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Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

ПЕНЗА, 6 октября. /ТАСС/. Захваченных заложников освободили в Пензе в результате проведенной силовой операции. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Ольга Евдокимова.

"В ходе силовой операции заложники освобождены, никто не пострадал, захватчик задержан. Оцепление снято", - сообщила Евдокимова.

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