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Водитель опрокинувшегося в Коломне автобуса не работал сверх нормы

Происшествия
6 октября, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

По данным работодателя, он работает в Мострансавто с 2013 года и имеет безаварийный стаж работы

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса, который опрокинулся в кювет в подмосковной Коломне, вышел на работу в свою смену согласно установленному графику. Сверх установленной нормы он не работал, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Мострансавто.

"Водитель вышел на рейс в свою смену, которая была заранее согласована. Он не работал сверхнормы и никого не подменял. Он вышел после полноценного отдыха", - сказала собеседница агентства, добавив, что перед выходом на смену водитель успешно прошел обязательный медосмотр.

По информации компании, водитель работает в Мострансавто с 2013 года и имеет безаварийный стаж работы. "Он находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, потеря управления автобуса связана со сложными погодными условиями и мокрой дорогой", - уточнила она.

В пятницу около 15:30 мск на 3-м км автодороги "Обход города Коломны" рейсовый автобус MAN, следовавший по маршруту Москва - Озеры, опрокинулся в кювет. Всего в автобусе находилось 39 пассажиров. Пять человек погибли, еще 25, в том числе четырехлетний ребенок, госпитализированы. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что по факту ДТП полиция возбудила уголовное дело.

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