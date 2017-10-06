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СК возбудил дело по факту захвата заложников в сауне в Пензе

Происшествия
6 октября, 19:58 дата обновления: 6 октября, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Потерпевшие освобождены и не пострадали, подозреваемый задержан

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту захвата в заложницы трех женщин в сауне в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

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"По данным следствия, вечером 6 октября мужчина, 1985 года рождения, находясь в здании сауны по улице Бакунина, угрожая ружьем, лишил свободы трех женщин, не давая им возможности покинуть помещение. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, с применением оружия, в отношении двух или более лиц")", - сообщили в СУ СК.

Потерпевшие освобождены, они не пострадали, подозреваемого задержали правоохранители. Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают потерпевших, очевидцев и подозреваемого. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого", - добавили в СУ СК.

В пресс-службе регионального управления МВД и Росгвардии сообщили, что будет проведено тщательное расследование инцидента.

По данным Росгвардии, инцидент произошел в сауне в районе Бакунинского моста и ТЦ "Муравейник". По предварительной информации, мужчина, находившийся в сауне, удерживал женщин в течение часа. Во время переговоров со злоумышленником и силовой операции по освобождению заложниц центральная часть города была оцеплена, пензенцы не могли попасть в микрорайоны Ахуны, ГПЗ-24. Из-за оцепления в городе образовались пробки.

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