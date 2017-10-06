У захватившего заложников в Пензе мужчины изъят предмет, похожий на гранату

МОСКВА, 6 октября. Предмет, похожий на ручную гранату, изъят у мужчины, задержанного по подозрению в захвате в заложники трех женщин в сауне в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Задержанный мужчина, 1985 года рождения, передан полицейским, "у него изъяты предметы, схожие по конфигурации с огнестрельным оружием и гранатой РГД", добавили в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, с применением оружия, в отношении двух или более лиц")", сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

По данным следствия, вечером 6 октября мужчина, 1985 года рождения, находясь в здании сауны по улице Бакунина, угрожая ружьем, лишил свободы трех женщин, не давая им возможности покинуть помещение. Потерпевшие освобождены, они не пострадали, подозреваемого задержали правоохранители. Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают потерпевших, очевидцев и подозреваемого. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого", - добавили в СУ СК.

В пресс-службе регионального управления МВД и Росгвардии сообщили, что будет проведено тщательное расследование инцидента.

По данным Росгвардии, инцидент произошел в сауне в районе Бакунинского моста и ТЦ "Муравейник". По предварительной информации, мужчина, находившийся в сауне, удерживал женщин в течение часа. Во время переговоров со злоумышленником и силовой операции по освобождению заложниц центральная часть города была оцеплена, пензенцы не могли попасть в микрорайоны Ахуны, ГПЗ-24. Из-за оцепления в городе образовались пробки.